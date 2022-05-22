В Харькове подсчитали улицы с русскими названиями: их вдвое больше, чем украинских

В эти непростые для Украины дни, когда она сражается с российской агрессией, нужно полностью дерусифицировать города. В частности, говорится и о названиях улиц.

В Харькове подсчитали улицы с русскими названиями

Так, только в Харькове почти 260 улиц названы в честь русских городов, рек, озер, гор и других географических объектов и административных единиц государства-агрессорки. Об этом сообщила начальница Северо-Восточного отдела Украинского института национальной памяти, исследовательница харьковской топонимики Мария Тахатулова.

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По ее словам, это вдвое больше названий, связанных с географией Украины и Харьковской области в частности.

На карте города до сих пор остаются Кемерово, Магнитогорск, Нарофоминск, и Москва увековечена... А вот Львовской и Николаевской улиц в Харькове нет. До начала полномасштабной войны... очевидно, не видели в этом большой проблемы. Пока все изменилось,

– написала Тахатулова.

В Харькове уже начали собирать предложения жителей города относительно новых названий улиц. Тем более, и мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что все улицы, названные в честь российских городов, переименуют.

Так, Харьковская топонимическая группа уже проработала реестр урбанонимов и опубликовала список из 259 наименований. Предложения новых названий харьковчане могут подать, заполнив специальную Google-форму .

Тахатулова добавила, что, где это возможно, будут возвращать исторические названия, но в основном придется выбирать новые.

В Украине хотят переименовать улицы Пушкина в Кинга

, ранее стало известно, что во Львове также инициируют переименование более 30 улиц , названные именами российских деятелей, которые не были связаны с городом и Украиной.

Мировые знаменитости продолжают поддерживать украинцев и осуждать действия Путина и россиян с первых дней войны. К ним относится и культовый американский писатель, известный как "король ужасов", Стивен Кинг.

Так, чтобы выразить благодарность поддержке, украинская писательница Елена Павлова создала петицию по переименованию улицы Пушкина на улицу Стивена Кинга в городах Украины. Петицию должно подписать 25 тысяч человек.

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