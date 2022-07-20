В Харькове после воздушной тревоги раздались взрывы: есть пострадавшие
В восточных областях Украины с утра доносился сигнал воздушной тревоги. Теперь сообщается о взрывах в Харькове.
Об этом сообщили журналисты "Общественного". Накануне в городе действительно была воздушная тревога, но ее уже выключили.
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Корреспондентка "Общественного" во время телемарафона добавила, что около 9 утра в Харькове раздались взрывы.
Взрывы раздались подряд в течение нескольких минут. Пока точной информации, что это за взрывы были, нет.
– сказала она.
По ее словам, ночью также была слышна серия залпов. Скорее всего, пострадали окрестности города.
Впоследствии информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов в телеграме. Он написал, что в одном из районов Харькова российские оккупанты утром нанесли удары.
"Профильные службы работают на местах попаданий. Предварительно – есть пострадавшие. Детали сообщим впоследствии", – отметил чиновник.
Он попросил жителей Харькова без необходимости не выходить на улицы города, максимально находиться в укрытиях и безопасных местах.
В каких областях с утра была воздушная тревога:
- Полтавская область,
- Сумская область,
- Харьковская область,
- Днепропетровская область,
- Запорожская область,
- Донецкая область,
- Луганской области (там ее объявили еще 4 апреля, с тех пор она не прекращалась).
Какая ситуация в Харьковской области: последние новости
- Вечером 19 июля в Харькове тоже было очень громко – раздавались звуки взрывов. Местные жители сообщали о взрывах в районе Салтовки, там были видны клубы дыма. Также взрывы слышались и в других районах города и даже в регионе. Официальная информация от власти не поступала.
- Мирное население Харьковщины подвергается постоянным обстрелам со стороны российских оккупантов. Утром 19 июля враг обстрелял село Мосьпаново, 2 человека получили ранения – их госпитализировали в медицинские учреждения. Еще 1 женщина ранена из-за утренних обстрелов Циркунов.
- А накануне в 3 часа ночи россияне обстреляли село Коробочкино, после 4 утра оккупанты нанесли ракетный удар по селу Клугино-Башкировка, Чугуевского района. Повреждены частные домовладения, вспыхнули пожары.
- На протяжении суток 18 июля враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. На полях пшеницы вспыхнули 2 пожара.
- Также иногда россияне пытаются идти в наступление в Харьковском направлении. В частности, 18 июля оккупанты пытались пойти в наступление в направлении Гусаровки, но под плотным огнем наших защитников отступили. Также враг пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Уды.