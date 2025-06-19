Тушили 12 дней: в Харькове ликвидировали пожар после атаки 7 июня

Пожар на гражданском предприятии, которое пострадало от вражеского удара в ночь на 7 июня, удалось окончательно потушить только сегодня, 19 июня. Спасатели тушили пламя аж 12 дней.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

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Тушение пожара на предприятии в Харькове продолжалось 12 дней

Россия нанесла масштабный удар по Харькову в ночь на 7 июня. Тогда в частности пострадало гражданское предприятие, пожар на котором окончательно спасатели смогли потушить только сегодня, 19 июня.

Работы по его тушению продолжались 12 дней, на месте пожара работали ГСЧС, была привлечена коммунальная техника,

– отметил Терехов.

Городской голова добавил, что в результате вражеского удара несколько дней продолжалась поисковая операция. Из-под обломков удалось достать шесть тел погибших гражданских людей.

К слову, 10 июня спасатели потушили масштабный пожар, который возник на предприятии в Бориспольской общине в результате российской атаки. В ГСЧС отметили, что она была не в аэропорту.