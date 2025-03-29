В Харькове повреждены жилые дома, ТЦ, медучреждение и офис

Россия продолжает вечерний террор мирных украинских городов. 29 марта враг выбрал жертвой Харьков, там 6 попаданий.

Детали собрал 24 Канал. В Харькове вечером 29 марта прозвучало не менее 6 взрывов. Россия прицельно била "Шахедами" по жилой застройке.

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Что известно о попадании по Харькову

Игорь Терехов написал, что вражеские БПЛА попали по шести адресам. На 22:09 количество раненых возросло до 15. Известно и об одном погибшем.

По предварительным данным, среди объектов, подвергшихся повреждениям, – торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение, а также офисное здание,

– написал он.

Как впоследствии сообщил Терехов, на месте одного из прилетов под завалами находится человек. Продолжается спасательная операция.