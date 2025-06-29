В Харькове прилет дрона "Молния" по многоэтажке, – Терехов

Утром 29 июня россияне атаковали Харьков дроном "Молния". Вражеский беспилотник попал по жилому массиву.

С осени 2024 года оккупанты регулярно используют новые дроны "Молния" для ударов по прифронтовым городам, особенно Харькову. Этот беспилотник дешев и примитивен, однако способен переносить от 3 до 5 килограммов взрывчатки, передает 24 Канал.

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Последствия атаки на Харьков

В 08:03 Игорь Терехов рассказал, что по "одному из самых пострадавших жилых массивов Харькова" ударил беспилотник типа "Молния".

Прилет в кровлю многоэтажки, последствия уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала,

– говорится в сообщении городского головы.

Напомним, что к вечеру 28 июня россияне атаковали пригород ударными дронами. На месте прилета возник пожар, горел частный дом.

К слову, в ночь на 29 июня Россия осуществила массированный комбинированный обстрел Украины. Значительная часть вражеских воздушных средств была направлена ​​на Запад. Во Львовской области противник целился в объекты критической инфраструктуры.