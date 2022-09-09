В Харькове – "прилеты" в жилые дома, горит садик в центре города: раненые дети
Источник:телеграм Игоря Терехова
Российские оккупанты попали в жилой район Харькова. Есть попадание в частные дома, горит детский сад. Как следствие, десять раненых, среди которых – дети.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он попросил людей быть максимально осторожными и не покидать укрытия.
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10 раненых мирных жителей, из которых трое – дети
Есть попадание по частным домам, в некоторых из них пожары. Также прилеты в детский дом творчества и школы, в объект спортивной инфраструктуры. Горит детский сад в центральной части города,
– написал Игорь Терехов.
По состоянию на 14:40 известно о 10 раненых, трое из них – дети. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что обстрел центра Харькова продолжается до сих пор.
Информация о пострадавших еще уточняется. На месте работают медики и другие экстренные службы.
В Харькове объявляли две тревоги подряд
О взрывах в Харькове начали сообщать около 14.10. Тогда же была объявлена воздушная тревога. Совсем скоро, уже в 14:25, объявили отбой. Однако в 14:31 в городе снова раздались сирены.
Впоследствии мэр Харькова подтвердил информацию о взрывах и рассказал, что враг атаковал Шевченковский район. Уже тогда было известно о попадании в детский сад. Кроме того, сообщалось о пожаре на заправке.
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