В Харькове снова прогремел взрыв: что известно
- В Харькове 6 июня вечером снова прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога.
- Городской голова сообщил, что город атакуют авиационными бомбами, в частности в очередной раз есть прилет в промзоне Киевского района.
В Харькове вечером 6 июня снова прогремел взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрыве в Харькове
Воздушную тревогу в Харькове объявили в 18:18. Взрыв в городе услышали в 19:08, до этого Харьков уже был под атакой врага.
Взрыв в Харькове,
– написали журналисты Общественного.
Позже городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что враг атакует город авиационными бомбами.
"Город атакуют вражеские КАБы. Еще один прилет по промзоне Киевского района", – отметил Терехов.
До этого Игорь Терехов также писал о прилете по промзоне в Киевском районе. Это произошло примерно в 18:52.
Воздушные силы ВСУ отмечали активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Из-за этого была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
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