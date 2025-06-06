В Харькове снова прогремел взрыв: что известно

В Харькове вечером 6 июня снова прогремел взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрыве в Харькове

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 18:18. Взрыв в городе услышали в 19:08, до этого Харьков уже был под атакой врага.

Взрыв в Харькове,

– написали журналисты Общественного.

Позже городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что враг атакует город авиационными бомбами.

"Город атакуют вражеские КАБы. Еще один прилет по промзоне Киевского района", – отметил Терехов.

До этого Игорь Терехов также писал о прилете по промзоне в Киевском районе. Это произошло примерно в 18:52.

Воздушные силы ВСУ отмечали активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Из-за этого была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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