Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми У Дніпрі пролунали вибухи: це була не ворожа атака
Що відомо про вибух у Харкові
Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 18:18. Вибух у місті почули о 19:08, до цього Харків уже був під атакою ворога.
Вибух у Харкові,
– написали журналісти Суспільного.
Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що ворог атакує місто авіаційними бомбами.
"Місто атакують ворожі КАБи. Ще один приліт по промзоні Київського району", – зазначив Терехов.