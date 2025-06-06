Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми У Дніпрі пролунали вибухи: це була не ворожа атака

Що відомо про вибух у Харкові

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 18:18. Вибух у місті почули о 19:08, до цього Харків уже був під атакою ворога.

Вибух у Харкові,

– написали журналісти Суспільного.

Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що ворог атакує місто авіаційними бомбами.

"Місто атакують ворожі КАБи. Ще один приліт по промзоні Київського району", – зазначив Терехов.