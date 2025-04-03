В Харькове прогремела серия взрывов: есть попадание по домам и пожар

В Харькове вечером 3 апреля слышали взрывы. До этого над городом фиксировали вражеский ударный дрон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 21:29. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах", которые летают над городом.

Внимание! Город Харьков. В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с запада и северо-запада. Находитесь в укрытиях до отбоя!

– написали военные.

Около 21:58 в городе прозвучала серия взрывов. Об этом написали корреспонденты Суспильного.

Позже мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков в очередной раз за последние дни под атакой боевых вражеских БПЛА. Он призвал горожан быть осторожными.

"Есть предварительная информация о двух ударах по городу "Шахедами", в частности по Новобаварскому району", – сказал городской голова.

Далее он отметил, что на месте одного из попаданий вражеского БПЛА вспыхнул пожар. Терехов предупредил, что Харьков все еще под атакой дронов оккупантов.

Кроме того, он добавил, что есть попадание по двухэтажному дому, из-за чего на месте большой пожар. Предварительно – есть пострадавшие.

В 22:24 Игорь Терехов сообщил, что также есть попадание в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе. По предварительной информации есть пострадавшие, в частности дети.

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