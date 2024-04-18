В Харькове раздался мощный взрыв: россияне могли нанести авиаудар

Враг не оставляет террора Харькова. Днем 18 апреля в городе слышали мощный взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Перед этим в области объявили воздушную тревогу.

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В Харькове слышали взрыв

В 13:53 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах объяснили, что тревогу объявили из-за значительной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения.

В 14:17 в ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб в Харьковской и Донецкой областях. После этого в Харькове прогремел взрыв.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз наносят удары. Поэтому он призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.

Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары,

– предупредил Синегубов.

Оккупанты утром атаковали Днепропетровскую область

Утром 18 апреля россияне также атаковали Днепропетровскую область. Так, в Днепре слышали 2 мощных взрыва. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Как впоследствии сообщили в Днепропетровской ОВА, оккупанты нанесли удары по инфраструктурному объекту. На месте атаки возникли пожары. К сожалению, также известно о пострадавших.

Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин – 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести,

– сообщили в Днепропетровской ОВА.

Враг не оставляет террор Харьковщины