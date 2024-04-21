В Харькове прогремел взрыв: пострадал 19-летний парень
В Харькове сегодня вечером, 21 апреля, произошел взрыв. Предварительно мониторинговые группы предупредили о применении КАБов.
О взрывах сообщили телеграм-каналы. Людей призвали находиться в укрытиях.
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О том, что в направлении Харькова враг применил КАБ – monitor писал в 20:30.
"КАБ в направлении Харькова с Северо-Востока. Внимательно", – говорилось в сообщении.
Уже через 2 минуты в городе произошел взрыв.
"В Харькове слышен взрыв. Угроза планирующих боеприпасов продолжается до отбоя", – обновил данные monitor.
В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для области в 20:16.
Взрыв прогремел во время воздушной тревоги.
Есть пострадавший
Впоследствии взрыв подтвердил Харьковский городской голова Игорь Терехов. Он также сообщил, что вероятно, в результате атаки врага есть пострадавший.
"В Харькове был слышен взрыв. Предварительно – на окраине города. По информации, что требует уточнения, есть минимум один пострадавший", – отметил Терехов.
По состоянию на 21:10 информацию о пострадавшем подтвердили.
"Информация о раненом подтвердилась – гражданский, состояние средней тяжести, пострадали ноги от обломков", – уточнил городской голова.
Что известно о пострадавшем
По информации председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, пострадавшему – 19 лет.
На эту минуту есть информация об одном раненом – гражданский мужчина 19 лет. Он госпитализирован в медицинское учреждение, медики оказывают всю необходимую помощь,
– сообщил Синегубов.
Глава ОВА отметил, что на месте работают профильные службы – проверяют места попаданий.
Ситуация на Харьковщине
К слову, за сутки вражеских ударов подверглись Харьков и около 15 населенных пунктов Харьковской области. Есть погибшие и раненые гражданские.