В Харькове прогремел взрыв через несколько минут после объявления тревоги

Россияне не прекращают террор гражданского населения Украины. Утром в Харькове снова прогремели взрывы.

Воздушные силы предупредили об угрозе за несколько минут до громкого звука.

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Взрыв в Харькове

Около 11:09 в Харькове прогремел мощный взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил атаку на регион.

Оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району: будьте осторожны!

– написал он.

Воздушные силы за две минуты до этого – в 11:07, предупредили харьковчан о ракетной опасности.

Впоследствии в ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения.

Ночная атака на Украину

Ночью 8 мая российские военные терроризировали Украину с помощью ракет различного типа и "Шахедов". В частности, фиксировались пуски с бомбардировщиков Ту-95МС, на Украину летели "Калибры", а также "Кинжал".

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что во время массированной атаки на Украину 8 мая россияне применили 76 средств воздушного нападения. Всего украинским защитникам удалось уничтожить 59 из них.

Целью россиян на этот раз снова стала энергоструктура нашего государства. Как сообщили в Минэнерго, враг массированно атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 регионах – в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Кроме вышеупомянутых областей, враг направил ракеты и на Киев. Как сообщили в КГВА, для атаки на столицу враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, которые заходили с нескольких направлений. Однако благодаря усилиям защитников неба, все воздушные цели в пределах Киева были уничтожены.