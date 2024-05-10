Отметим, что с самого утра на границе Харьковской области продолжаются бои. Владимир Зеленский подтвердил, что россияне пытаются контратаковать в этом регионе. Однако ВСУ отбивают атаки врага.

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Взрыв в Харькове

В 20:08 в Харькове слышали взрыв.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Харьковской области продолжается уже более 11 часов подряд – з 09:03. Председатель областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что последние 48 часов в регионе сирены звучали суммарно более 30 часов. Он добавил, что враг применяет всю номенклатуру оружия.

Что происходит в Харьковской области