Зазначимо, що з самого ранку на кордоні Харківської області тривають бої. Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни намагаються контратакувати у цьому регіоні. Однак ЗСУ відбивають атаки ворога.
Дивіться також Який реальний стан російської авіації та чи зможе Україна досягнути паритету в небі
Вибух у Харкові
О 20:08 у Харкові чули вибух.
Варто зазначити, що повітряна тривога у Харківській області триває вже більш як 11 годин поспіль – з 09:03. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що останні 48 годин у регіоні сирени лунали сумарно більш як 30 годин. Він додав, що ворог застосовує всю номенклатуру зброї.
Що відбувається у Харківській області
- Володимир Зеленський 10 травня підтвердив, що росіяни розпочали нову хвилю наступальних дій на півночі Харківської області.
- Голова Харківської ОВА розповів, що всі наступальні атаки ворога були відбиті. ЗСУ не допустили втрат територій. Водночас Синєгубов наголосив, що ворог регулярно заходить у так звану "сіру зону", де його знищують українські військові.
- У мережі вже показали перші наслідки таких дій для ворога. На опублікованих кадрах можна побачити знищену російську бронетехніку, а також самих ліквідованих "господарів".
- На тлі російських атак Синєгубов звернувся до жителів Вовчанського та Липецького напрямків з нагадуванням, що влада надає всю необхідну допомогу для евакуації. Діє "гаряча лінія" з питань евакуації за номером 0-800-33-92-91.