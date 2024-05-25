В Харькове прогремела серия взрывов: россияне атакуют баллистикой
В Харькове в ночь на 25 мая прогремел мощный взрыв. Вероятно, враг атаковал баллистическим вооружением.
О звуках взрыва сообщили корреспонденты Суспильного. Впоследствии местные власти подтвердили атаку. Жителей Харькова призвали находиться в укрытиях.
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Взрывы в Харькове сегодня
"В городе громко. Будьте осторожны", – сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях.
"Харьков и район: оставайтесь в укрытиях!", – написал он.
Предварительно мониторинговые каналы и Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Ориентировочно через 10 минут в городе снова прогремели взрывы.
"Серия взрывов в Харькове", – рассказал Терехов.
"Повторные взрывы!" – добавил руководитель ОВА.
Россия терроризирует Харьков обстрелами
- Российские войска последние месяцы постоянно атакуют Харьков и область. Враг применяет ракеты и дроны-камикадзе типа "Шахед".
- Из-за близости областного центра к границе с Россией украинской ПВО трудно сбивать вражеские воздушные цели, которыми страна-агрессор бьет по Харькову.