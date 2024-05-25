В Харькове прогремела серия взрывов: россияне атакуют баллистикой

В Харькове в ночь на 25 мая прогремел мощный взрыв. Вероятно, враг атаковал баллистическим вооружением.

О звуках взрыва сообщили корреспонденты Суспильного. Впоследствии местные власти подтвердили атаку. Жителей Харькова призвали находиться в укрытиях.

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Взрывы в Харькове сегодня

"В городе громко. Будьте осторожны", – сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях.

"Харьков и район: оставайтесь в укрытиях!", – написал он.

Предварительно мониторинговые каналы и Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Ориентировочно через 10 минут в городе снова прогремели взрывы.

"Серия взрывов в Харькове", – рассказал Терехов.

"Повторные взрывы!" – добавил руководитель ОВА.

Россия терроризирует Харьков обстрелами