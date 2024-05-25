В Харькове прогремел взрыв: оккупанты ударили по спальному району

В Харькове днем 25 мая прогремел мощный взрыв. Враг в очередной раз атакует город.

О взрывах в Харькове сообщил Игорь Терехов. Это уже второй раз за день оккупанты наносят удары по городу. Ранее российские военные ударили 2 авиабомбами по Харькову, передает 24 Канал.

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В Харькове прилет в спальном районе

Тревога в Харькове продолжается с утра, уже более 8 часов. Около 16:02 в городе в очередной раз прозвучали мощные взрывы. Об этом в частности сообщил Игорь Терехов. Мэр города призвал горожан быть в укрытиях, ведь враг снова атакует город.

Позже стало известно, что российские военные ударили по спальному району Харькова. На месте прилета виднеется густой столб дыма.

Предварительно, прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все соответствующие службы будут работать на месте попадания,

– сообщил Терехов.

Впоследствии мэр Харькова добавил, что, предварительно, оккупанты ударили по строительному гипермаркету. Также, по предварительной информации, есть погибшие и раненые.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру.

"Оккупанты ударили по гражданской торговой инфраструктуре. Возник пожар. Количество пострадавших устанавливается", – сообщил Синегубов.

В результате атаки есть погибшие

В результате российской атаки есть погибшие. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в 16:26 сообщил, что в результате российского удара погиб по меньшей мере 1 человек. Также известно по меньшей мере о 4 раненых.

Количество погибших и пострадавших постоянно растет. Уже через несколько минут стало известно о 2 жертве.

Враг атаковал Черниговскую область

Днем 25 мая оккупанты также цинично ударили по Черниговщине. Около 13:46 в Чернигове слышали мощный взрыв. Местные власти сообщили, что он прозвучал в пригороде.

"Разрушений или повреждений непосредственно в Чернигове не зафиксировано. Ждем более подробную информацию от ответственных официальных лиц", – сообщил исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако.