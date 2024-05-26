Отметим, что взрыв прогремел во время сигнала воздушной тревоги. Редакция 24 Канала призывает не игнорировать воздушную тревогу и направляться в безопасное место. Это убережет жизнь и облегчит работу ПВО.

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В городе прогремели взрывы

Полиция Харьковской области ориентировочно в 16:53 сообщила, что днем, 26 мая, в городе слышны взрывы. Накануне Воздушные силы предостерегали ракету в направлении Харькова.

В то же время, мониторинговые каналы также отмечали угрозу применения баллистического вооружения. Также фиксировалась активность вражеской тактической авиации. Уже в 16.55 информацию о взрыве подтвердил и мэр города Игорь Терехов.

В Харькове был слышен взрыв. Что это было и где именно – в городе или области – выясняем,

​​​ – говорится в сообщении городского головы.

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Что известно о вчерашнем обстреле Харькова