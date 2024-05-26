Зауважимо, що вибух пролунав під час сигналу повітряної тривоги. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.

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У місті прогриміли вибухи

Поліція Харківської області орієнтовно о 16:53 повідомила, що вдень, 26 травня, у місті чути вибухи. Напередодні Повітряні сили застерігали про ракету у напрямку Харкова.

Водночас моніторингові канали також зазначали про загрозу застосування балістичного озброєння. Також фіксували активність ворожої тактичної авіації. Вже о 16:55 інформацію про вибух підтвердив і мер міста Ігор Терехов.

У Харкові було чутно вибух. Що це було і де саме – у місті чи в області – зʼясовуємо,

– йдеться у повідомленні міського голови.

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