В Харькове прогремел взрыв
Враг не прекращает терроризировать Харьков и его жителей. Так, в субботу, 1 июня, в городе прогремел взрыв.
Об этом сообщили в Суспильном. Детали о взрыве в Харькове читайте в материале.
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Взрыв в Харькове
Днем 1 июня в Харькове было громко. Так, в 13:17 в городе жители города слышали взрыв.
Взрыв прогремел в Харькове,
– написали в Суспильном.
Заметим, что в Воздушных силах в 13:15 писали о движении КАБа в направлении Харькова.
Уже через 2 минуты после взрыва мэр города Игорь Терехов сообщил, что предварительно произошел прилет в Киевском районе города.
Предварительно прилет в Киевском районе города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,
– сообщил он.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.
По его словам, информация о разрушениях уточняется. По состоянию на 13:34 пострадавших нет.24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью, и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
Россия ночью 1 июня выпустила по Украине 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА: сколько сбили
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в результате противовоздушного боя защитники неба сбили 81 воздушную цель: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 46 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
Заметим, что враг выпустил по украинским городам:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС. (Районы пусков были в Саратовской области и над акваторией Каспийского моря).
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
- 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
- 10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);
- 47 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (из района Приморско-Ахтарска).