В Харькове прогремел взрыв

Враг не прекращает терроризировать Харьков и его жителей. Так, в субботу, 1 июня, в городе прогремел взрыв.

Об этом сообщили в Суспильном. Детали о взрыве в Харькове читайте в материале.

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Взрыв в Харькове

Днем 1 июня в Харькове было громко. Так, в 13:17 в городе жители города слышали взрыв.

Взрыв прогремел в Харькове,

– написали в Суспильном.

Заметим, что в Воздушных силах в 13:15 писали о движении КАБа в направлении Харькова.

Уже через 2 минуты после взрыва мэр города Игорь Терехов сообщил, что предварительно произошел прилет в Киевском районе города.

Предварительно прилет в Киевском районе города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,

– сообщил он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.

По его словам, информация о разрушениях уточняется. По состоянию на 13:34 пострадавших нет.

Россия ночью 1 июня выпустила по Украине 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА: сколько сбили

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью, и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в результате противовоздушного боя защитники неба сбили 81 воздушную цель: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 46 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Заметим, что враг выпустил по украинским городам: