Про це повідомили у Суспільному. Деталі про вибух у Харкові читайте в матеріалі.

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Вибух у Харкові

Вдень 1 червня у Харкові було гучно. Так, о 13:17 в місті жителі міста чули вибух.

Вибух пролунав у Харкові,

– написали у Суспільному.

Зауважимо, що в Повітряних силах о 13:15 писали про рух КАБу в напрямку Харкова.

Вже через 2 хвилини після вибуху мер міста Ігор Терехов повідомив, що попередньо стався приліт у Київському районі міста.

Попередньо приліт у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється,

– повідомив він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.

За його словами, інформація щодо руйнувань уточнюється. Станом на 13:34 постраждалих немає.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Росія вночі 1 червня випустила по Україні 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА: скільки збили

В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що в результаті протиповітряного бою захисники неба збили 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Зауважимо, що ворог випустив по українських містах: