Про це повідомили у Суспільному. Деталі про вибух у Харкові читайте в матеріалі.
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Вибух у Харкові
Вдень 1 червня у Харкові було гучно. Так, о 13:17 в місті жителі міста чули вибух.
Вибух пролунав у Харкові,
– написали у Суспільному.
Зауважимо, що в Повітряних силах о 13:15 писали про рух КАБу в напрямку Харкова.
Вже через 2 хвилини після вибуху мер міста Ігор Терехов повідомив, що попередньо стався приліт у Київському районі міста.
Попередньо приліт у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється,
– повідомив він.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.
За його словами, інформація щодо руйнувань уточнюється. Станом на 13:34 постраждалих немає.
Росія вночі 1 червня випустила по Україні 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА: скільки збили
В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що в результаті протиповітряного бою захисники неба збили 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Зауважимо, що ворог випустив по українських містах:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. (Райони пусків були у Саратовській області та над акваторією Каспійського моря).
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);
- 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
- 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
- 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (їх запускали із району Приморсько-Ахтарська ).