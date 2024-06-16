В Харькове прогремел взрыв
16 июня 2024, 23:54Читати новину українською
В Харькове вечером 16 июня произошел взрыв. По предварительным данным, Россия ударила КАБом.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, информацию о месте попадания – уточняют.
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Россияне сбросили авиабомбу
"В Харькове был слышен взрыв. Информация о месте удара КАБом уточняется – или это пригород, или окраина Харькова", – сообщил Игорь Терехов.
На момент атаки в области была объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы в 23:04 сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей
Уже в 23:48 в Харькове местные жители сообщили о звуках взрывов.