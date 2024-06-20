Вечером 20 июня в Харькове прогремел взрыв. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Российские войска регулярно обстреливают Харьков и Харьковскую область .19 июня россияне также произвели обстрел гражданского населения Украины.

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В Харькове раздался взрыв

О взрыве жители Харькова сообщили в 22:17. По информации корреспондентов Суспильного, вероятно, взрыв произошел за пределами города.

В настоящее время власти города и области не комментировали взрывы в регионе.