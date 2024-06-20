В Харькове прогремел взрыв
20 июня 2024, 22:20Читати новину українською
Вечером 20 июня в Харькове прогремел взрыв. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
Российские войска регулярно обстреливают Харьков и Харьковскую область .19 июня россияне также произвели обстрел гражданского населения Украины.
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В Харькове раздался взрыв
О взрыве жители Харькова сообщили в 22:17. По информации корреспондентов Суспильного, вероятно, взрыв произошел за пределами города.
В настоящее время власти города и области не комментировали взрывы в регионе.Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности относительно разных областей Украины читайте в нашем телеграме.