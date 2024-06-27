Днем 27 июня в Харькове прогремел громкий взрыв. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики.

Информацию подтвердил городской голова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов. Стало известно, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре города.

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Взрыв в Харькове

Примерно в 15:53 в Харькове прогремел взрыв. Примерно в то же время Воздушные силы написали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Председатель Харьковской ОВА подтвердил, что оккупанты наносят удары по Харькову. Он призвал горожан и жителей района быть осторожными.

Впоследствии стало известно, что россияне попали в гражданскую инфраструктуру города. Мэр Игорь Терехов рассказал, что удар пришелся по жилой застройке.

По уточненной информации – пострадали не корпуса учебного заведения, а район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно пострадало и общежитие одного из наших вузов. Информации о погибших и пострадавших не поступало,

– указал Терехов.

Синегубов отметил, что удар зафиксирован в Киевском районе города. По состоянию на 16:22 информации о пострадавших не поступало.

Атаки на Харьков

Отметим, что враг атакует Харьков буквально ежедневно. Так, 26 июня в регионе несколько раз раздавались взрывы. Во время одной из атак Россия нанесла авиаудар по городу Дергачи Харьковского района – по жилому сектору. Пострадало 9 человек, среди которых

Известно о 9 пострадавших, среди них: пожилые мужчина и женщина, получившие осколочные ранения, двое детей и одна женщина с острой реабилитацией