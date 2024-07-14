На 7 часу воздушной тревоги: в Харькове прогремел взрыв

Местные жители Харькова поздно вечером 14 июля услышали звук взрыва. Произошло это во время воздушной тревоги.

Собственно, в 22:19 о взрыве написали журналисты Суспильного. Еще около 15:50 в регионе прозвучала воздушная тревога, – информирует 24 Канал.

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Взрыв в Харькове

Подчеркнем, что взрыв в Харькове прогремел на седьмом часу тревоги. Российская армия не дает покоя городу и региону, нанося удары.

Перед тем Воздушные силы сообщали, что фиксируют пуска управляемых авиабомб по Харьковской области.

Внимание! Пуски КАБов тактической авиацией на Харьковщине,

– говорится в сообщении за 22:10.

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Напомним, что 14 июля около 16:40 Россия нанесла авиационные удары по селу Богуславка, что подтвердила областная прокуратура. Был ранен 21-летний мужчина. Предварительно, враг использовал ФАБ-500 с модулем УМПК.