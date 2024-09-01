В Харькове прогремел взрыв

Российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков. Так, 1 сентября в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщили в Суспильному. Добавим, что в области объявлена воздушная тревога.

Смотрите также В Сумах прогремел взрыв

Взрывы в Харькове

Утром 1 сентября в Харькове прогремели взрывы. Собственно, первый взрыв прогремел в 11:12. Через почти 10 минут в городе прогремел еще один взрыв.

В Харькове был слышен еще один взрыв,

– говорится в сообщении.

Удар по городу подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что данные по раненым и разрушениям уточняются.

Удар по Харькову. Информация о раненых и разрушениях уточняется,

– написал он в 11:34.

Терехов в 11:50 добавил, что по уточненной информации удар был по пригороду.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил, что оккупанты нанесли удар по Люботину Харьковского района.

Повреждено гражданское предприятие,

– рассказал он.

Он проинформировал, что есть трое пострадавших. В частности, пострадали мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет. По его словам, угрозы жизни пострадавших нет. Медики оказывают им помощь.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.