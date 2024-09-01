В Харькове прогремел взрыв

1 сентября 2024, 12:09
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Автор: Ирина Марцияш

Источник:

Суспильне

Российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков. Так, 1 сентября в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщили в Суспильному. Добавим, что в области объявлена воздушная тревога.

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Взрывы в Харькове

Утром 1 сентября в Харькове прогремели взрывы. Собственно, первый взрыв прогремел в 11:12. Через почти 10 минут в городе прогремел еще один взрыв.

В Харькове был слышен еще один взрыв,
говорится в сообщении.

Удар по городу подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что данные по раненым и разрушениям уточняются.

Удар по Харькову. Информация о раненых и разрушениях уточняется,
написал он в 11:34.

Терехов в 11:50 добавил, что по уточненной информации удар был по пригороду.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил, что оккупанты нанесли удар по Люботину Харьковского района.

Повреждено гражданское предприятие,
рассказал он.

Он проинформировал, что есть трое пострадавших. В частности, пострадали мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет. По его словам, угрозы жизни пострадавших нет. Медики оказывают им помощь.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.