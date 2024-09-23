Серия взрывов прогремела в Харькове

К вечеру россияне нанесли удары по Харькову. В городе прогремели несколько взрывов. Местные власти сообщили о попадании.

В Харьковской области тревога объявлена ​​еще с 16:30 из-за угрозы баллистики из Белгородской области. В 17:35 Воздушные силы сообщили о пуске управляемой авиабомбы на регион.

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Взрывы в Харькове

Около 17:40 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе. Через несколько минут прозвучали новые.

Харьков и район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят ракетные удары!,

– предупредил председатель ОВА Олег Синегубов.

Предварительно – удар пришелся по близкому пригороду, позже уточнил Терехов.

Будьте осторожны и по возможности в укрытиях – враг может повторить пуски КАБов,

– подчеркнул чиновник.

Напомним, что 21 сентября около 23:00 вооруженные силы России нанесли очередной авиаудар по Харькову. Авиабомба попала в нескольких метрах от входа в подъезд 16-этажного жилого дома в Шевченковском районе города.

Пострадал 21 человек. Среди них три несовершеннолетних: 8-летняя девочка и парень и девушка 17 лет. Повреждены соседние многоэтажки и не менее 25 авто.

По предварительным данным, враг нанес удар по городу ФАБ-250 с модулем УМПК.