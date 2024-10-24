Российские захватчики ни дня не прекращают террор украинских городов. Так, утром 24 октября в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. На тот момент в регионе продолжалась воздушная тревога.

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Взрыв в Харькове

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

По состоянию на сейчас тревога в Харьковской области продолжается более 5 с половиной часов. Заметим, что ее объявили еще в 4:16.

Около половины 10 утра в Воздушных силах сообщили об угрозе для жителей Харьковской области.

Пуск КАБ на Харьковщину,

– сообщили там.

Чуть больше, чем через 20 минут появилась информация, что в Харькове слышали звук взрыва. Как отмечают журналисты, вероятно, за пределами города.

"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, сообщают корреспонденты Общественного", – говорится в сообщении.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.