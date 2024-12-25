Россия массированно обстреливает Харьков: в городе раздалось по меньшей мере 7 взрывов

Россияне ударили баллистикой по Харькову. В городе раздаются взрывы.

Около 05:41 по всей Украине была объявлена ​​воздушная тревога, поскольку стало известно о пусках "Калибров" из акватории Черного моря. Также были новые пусковые маневры из Ту-95 – в Волгоградской области и в районе Каспийского моря, сообщает 24 Канал.

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Харьков – под массированным обстрелом России

Около 06:00 Воздушные силы сообщили о пусках баллистических ракет в направлении Харьковской области. После этого военные призвали харьковчан пройти немедленно в укрытие. В городе раздался взрыв.

Впоследствии стало известно о повторных пусках баллистики в направлении Харьковской области. В Харькове прогремела целая серия взрывов.

Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе раздалась серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Находитесь в безопасных местах,

– предупредил мэр города Игорь Терехов.

По состоянию на 06:10, по словам главы ОВА Олега Синегубова, российская армия нанесла по меньшей мере семь ударов. Информация о пострадавших и последствиях попаданий устанавливается.

По состоянию на 06:12 мониторинговые каналы пишут уже более 10 взрывов в Харькове. Россия ведет обстрел города из Белгородской области.

По словам Синегубова, одно из попаданий было зафиксировано в Салтовском районе Харькова.

Около 06:31 стало известно о новых пусках баллистики в Харькове.

После вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

– сообщил руководитель ОВА.