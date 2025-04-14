В Харькове прогремел взрыв на фоне тревоги из-за угрозы баллистики и ударных БПЛА

Во время воздушной тревоги в Харьковской области прогремел взрыв. Его слышали в Харькове под утро 14 апреля.

Об этом сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи Дроны снова атакуют Украину, есть угроза баллистики: в каких областях тревога

Взрывы в Харькове ночью 14 апреля: что известно

Воздушную тревогу в Харьковской области и Харькове объявили под утро 14 апреля в 04:57. Воздушные силы в это время сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Курской области России. Тревога в это время была в Киеве и многих областях.

Но была и опасность от ударных БПЛА врага. Сначала о взрыве в Харькове сообщили в ОВА.

В Харькове прогремел взрыв! Угроза вражеских ударов сохраняется. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал Олег Синегубов.

А потом городской голова Игорь Терехов уточнил, что над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. По его информации, под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе, на месте попадания пожар.

Этой же ночью дроны несколькими волнами пытались поразить Одессу, там раздавались взрывы, известно о повреждениях, пожаре и травмированных людях.