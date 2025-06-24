В Харькове раздались взрывы: одно из попаданий произошло в частном секторе вблизи больницы
- Россия ночью 24 июня снова терроризирует дронами Харьков.
- В городе раздались взрывы.
- Предварительно один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы.
Ночью 24 июня в Харькове прогремел взрыв. Город оказался под прицелом вражеских дронов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.
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Взрыв в Харькове
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В 2:11 мэр Харькова сообщил, что город атакован вражеским БПЛА. Там прогремел взрыв.
По предварительной информации, в воздухе еще могут быть беспилотники – будьте осторожны!
– сообщил городской голова.
Через несколько минут Терехов информировал, что был слышен еще один взрыв в городе. По состоянию на 2:20 атака вражескими дронами на Харьков продолжается.
Вскоре глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно, прилет вражеских БПЛА зафиксирован в Немышлянском районе Харькова.
По его словам, информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.
Терехов добавил, что предварительно, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе. По его словам, в ближайших зданиях выбиты стекла.
Синегубов указал, что по предварительной информации, еще два прилета зафиксировано в Немышлянском районе города.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Напомним, что враг в очередной раз атакует украинские города "Шахедами". Так, взрывы раздавались в Киевской области. Там силы ПВО работали по вражеским дронам.