В Харькове раздались взрывы: одно из попаданий произошло в частном секторе вблизи больницы

Ночью 24 июня в Харькове прогремел взрыв. Город оказался под прицелом вражеских дронов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.

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Взрыв в Харькове

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В 2:11 мэр Харькова сообщил, что город атакован вражеским БПЛА. Там прогремел взрыв.

По предварительной информации, в воздухе еще могут быть беспилотники – будьте осторожны!

– сообщил городской голова.

Через несколько минут Терехов информировал, что был слышен еще один взрыв в городе. По состоянию на 2:20 атака вражескими дронами на Харьков продолжается.

Вскоре глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что предварительно, прилет вражеских БПЛА зафиксирован в Немышлянском районе Харькова.

По его словам, информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

Терехов добавил, что предварительно, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе. По его словам, в ближайших зданиях выбиты стекла.

Синегубов указал, что по предварительной информации, еще два прилета зафиксировано в Немышлянском районе города.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что враг в очередной раз атакует украинские города "Шахедами". Так, взрывы раздавались в Киевской области. Там силы ПВО работали по вражеским дронам.