В Харькове прогремел взрыв
- 28 июня вечером в Харькове прогремел взрыв.
- Силами обороны над городом был сбит ударный дрон.
Украину вечером 28 июня снова атакуют российские "Шахеды". Из-за этого в Харькове раздался взрыв.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрыве в Харькове
Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 19:07.
В направлении области были зафиксированы российские БПЛА с Сумщины, а также был беспилотник на востоке Харьковщины курсом на запад.
Харьков – БпЛА с севера в направлении города!
– писали в Воздушных силах в 19:26.
Уже в 19:37 в Харькове прогремел взрыв.
"Вражеские БпЛА зафиксировано в небе над Харьковом и областью. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", – писал перед этим глава ОВА Олег Синегубов.
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Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Силами обороны над город был сбит ударный дрон.
Предварительно – без последствий. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА,
– добавил он.
Жителей просят быть осторожными и пройти в укрытие.