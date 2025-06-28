Украину вечером 28 июня снова атакуют российские "Шахеды". Из-за этого в Харькове раздался взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также "Шахеды" снова атакуют Украину: для каких областей есть угроза

Что известно о взрыве в Харькове

Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 19:07.

В направлении области были зафиксированы российские БПЛА с Сумщины, а также был беспилотник на востоке Харьковщины курсом на запад.

Харьков – БпЛА с севера в направлении города!

– писали в Воздушных силах в 19:26.

Уже в 19:37 в Харькове прогремел взрыв.

"Вражеские БпЛА зафиксировано в небе над Харьковом и областью. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", – писал перед этим глава ОВА Олег Синегубов.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Силами обороны над город был сбит ударный дрон.

Предварительно – без последствий. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА,

– добавил он.

Жителей просят быть осторожными и пройти в укрытие.