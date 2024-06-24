В ночь на 24 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают террор Харькова и области и продолжают цинично наносить удары. О взрывах в Харьковской области местные жители сообщили в 01:17.

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Взрывы в Харьковской области

По информации журналистов, взрывы, вероятно, были за пределами города.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ также сообщили об активности российской авиации.

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Пуски КАБов на Харьковщине!

– говорится в сообщении.

В настоящее время местные власти не предоставляли официальные комментарии по взрывам в Харьковской области.

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Днем 23 июня в Харьковской области также раздавались взрывы. Впоследствии начальник Дергачевской городской военной администрации рассказал, что российские оккупанты ударили по поселку Слатино баллистикой.