Російські війська не припиняють терор Харкові та області й продовжують цинічно завдавати ударів. Про вибухи на Харківщині місцеві мешканці повідомили о 01:17.
Читайте також Росія вдарила КАБами по приватному сектору Харкова: частина міста без світла та води, є жертви
Вибухи на Харківщині
За інформацією журналістів, вибухи, ймовірно, були за межами міста.
Згодом Повітряні сили ЗСУ також повідомили про активність російської авіації.
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Пуски КАБів на Харківщині!
– йдеться у повідомленні.
Наразі місцева влада не надавала офіційних коментарів щодо вибухів на Харківщині.
Вдень 23 червня на Харківщині також лунали вибухи. Згодом начальник Дергачівської міської військової адміністрації розповів, що російські окупанти вдарили по селищі Слатине балістикою.