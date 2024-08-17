В Харькове прогремела серия взрывов

Днем 17 августа в Харькове слышали взрывы. В это время тревога в регионе объявлена не была.

В случае объявления угрозы призываем немедленно направляться в укрытие. Это поможет уберечь жизни и облегчит работу защитников неба.

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Взрывы в Харькове

Как сообщают корреспонденты "Суспильного", в Харькове была слышна серия взрывов примерно в 16:27.

Воздушная тревога в этот объявлена не была – предыдущая закончилась в 16:23. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в некоторых областях. В то же время после отбоя в Харькове тревога в Сумской и Донецкой областях сохранялась.

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Отметим, что 17 августа взрывы также прогремели и в Сумах. Россияне атаковали областной центр еще с ночи ракетой Х-59. Тогда было зафиксировано попадание в районе проспекта Свободы. Горело немалое количество автомобилей. В результате атаки травмировались два человека, повреждено не менее 15 автомобилей, 5 многоэтажных домов, здание торгового центра.