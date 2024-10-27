В Харькове прозвучала серия взрывов: враг нанес четыре удара по трем районам

Россияне запустили свои управляемые авиационные бомбы поздно вечером 27 октября. Вскоре после этого в Харькове прогремели взрывы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил городской голова Игорь Терехов. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Харькове слышали серию взрывов

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена ​​ориентировочно в 19:16. Сначала Воздушные силы сообщали о движении ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" в сторону города. Позже защитники неба предостерегли о запуске управляемых авиабомб.

Уже около 20.35 появились первые сообщения о взрывах, которые слышали в Харькове. Их подтвердил мэр Игорь Терехов.

В Харькове слышны взрывы. Город под атакой вражеских КАБов – будьте осторожны! Возможны повторные запуски,

– говорится в его сообщении.

Уже через мгновение прогремели повторные взрывы, как сообщили корреспонденты Суспильного. И в 20:37 громко было снова. Как уточнил позже мэр, по предварительной информации, россияне нанесли четыре удара по сразу нескольким районам города.

"Предварительно было четыре удара по городу в трех районах – Шевченковском, Киевском и Салтовском. Относительно пострадавших и разрушений – информация уточняется", – добавил городской голова позже.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, профильные службы уже выехали на осмотр. По уточненной информации, в Салтовском районе в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина.

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