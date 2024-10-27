Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Харкові чули серію вибухів

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили орієнтовно о 19:16. Спершу Повітряні сили повідомляли про рух ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" у бік міста. Пізніше оборонці неба застерегли про запуск керованих авіабомб.

Вже близько 20:35 з'явилися перші повідомлення про вибухи, які чули у Харкові. Їх підтвердив міський голова Ігор Терехов.

У Харкові чутно вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів – будьте обережні! Можливі повторні запуски,

– йдеться у його повідомленні.

Вже за мить прогриміли повторні вибухи, як сповістили кореспонденти Суспільного. І о 20:37 гучно було знову. Як уточнив пізніше мер, за попередньою інформацією, росіяни завдали чотирьох ударів по відразу кількох районах міста.

"Попередньо було чотири удари по місту у трьох районах – Шевченківському, Київському та Салтівському. Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється", – додав міський голова пізніше.

Як повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, профільні служби вже виїхали на огляд. Станом на 20:50 жодної інформації про постраждалих не надходило.

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