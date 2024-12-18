В Харькове прогремела серия взрывов
Вечером 18 декабря в Харькове прогремели взрывы. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно об атаке на Харьков
В Харькове в 20:02 было слышно серию взрывов, сообщают журналисты. Воздушную тревогу в регионе объявили в 19:51.
Незадолго после объявления тревоги Воздушные силы написали о вражеском БпЛА на востоке Харьковщины. Отмечалось, что он взял западный курс.
По данным местных пабликов, взрывы стали следствием боевой работы ВСУ в области/пригороде. Громкие звуки достигли и непосредственно города.
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К слову, недавно мы писали о взрывах в Харькове возле двух отделений полиции. Оказалось, что двое 15-летних подростков – парень и девушка – установили самодельные взрывные устройства в Слободском и Холодногорском районе. Их уже задержали, несмотря на юный возраст подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.