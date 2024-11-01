В Харькове прогремели два взрыва: баллистика попала в жилой дом, повреждены десятки домов

Ноябрь для Харькова начался с взрывов. Днем 1 числа дважды было громко, к сожалению, есть попадание по жилой застройке.

Ранее в этот день Игорь Терехов указал, что октябрь стал испытанием для города. И россияне продолжают террор: "Начиная с воскресенья, российская армия ежедневно обстреливала город ракетами и бомбами, иногда – несколько раз в сутки". 24 Канал собирает детали относительно взрывов в Харькове 1 ноября.

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Что известно об обстреле Харькова сегодня

"Ракета на Харьков!" – написали Воздушные силы в 16:04.

Через минуту стало известно о взрыве в городе, а потом еще об одном. К сожалению, довольно быстро выяснилось, что оккупанты попали по дому.

Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома. Информация о пострадавших выясняется,

– сообщил Олег Синегубов.

Некоторые мониторинговые каналы предположили, что работала вражеская С-300. Но пока нет точной информации об этом.

Позже Игорь Терехов обнародовал новую информацию: возле места попадания в окружающих многоэтажках выбиты окна. Специалисты обследуют эти здания на возможные скрытые повреждения.

"На месте работают все соответствующие коммунальные службы и волонтеры. Все необходимая помощь жителям домов, которые рядом с эпицентром взрыва, предоставляется и будет предоставляться в полном объеме", – заверил мэр.

А корреспонденты Суспильного передали, что как минимум два человека ранены в результате удара по Харькову, обоим оказывают помощь медики.

По предварительным данным военных, враг попал баллистической ракетой, тип еще устанавливается. Одно попадание – в жилой дом. 71-летняя и 60-летняя женщины получили острую реакцию на стресс. Повреждены десятки жилых частных и многоквартирных домов. Группа быстрого реагирования уже обследует дома для оперативного ремонта,

– привел новые данные Олег Синегубов.