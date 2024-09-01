Вечером 1 сентября Россия снова атаковала Харьков. Ранее враг уже попал в торговый центр и другие объекты.

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В городе снова было громко

Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах. Почти сразу их подтвердила местная власть. Глава Харьковской военной администрации призвал жителей города находиться в укрытиях.

Оккупанты наносят удары,

– написал он.

Воздушные силы ранее писала об угрозе использования баллистического вооружения с востока. Также после сообщения о взрывах, ПС попросили харьковчан находиться в укрытиях.

Пока неизвестно, были ли попадания.

Помните, во время воздушной тревоги нужно спуститься в убежище или хотя бы воспользоваться правило двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.