Ввечері 1 вересня Росія знову атакувала Харків. Раніше ворог вже влучив у торгівельний центр та інші об'єкти.
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У місті знову було гучно
Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи. Майже одразу їх підтвердила місцева влада. Глова Харківської військової адміністрації закликав жителів міста перебувати в укриттях.
Окупанти завдають ударів,
– написав він.
Повітряні сили раніше писала про загрозу використання балістичного озброєння зі сходу. Також після повідомлення про вибухи, ПС попросили харків'ян перебувати в укриттях.
Поки невідомо, чи були влучання.
Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно спуститись у сховище або хоча б скористатись правило двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.