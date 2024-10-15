В Харькове раздались взрывы: город под атакой КАБов, есть попадания

Вечером, 15 октября, россияне запустили корректируемые авиабомбы по Харькову. Там прогремели взрывы.

Соответствующую информацию сообщил городской глава Игорь Терехов. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также В Киевской и ряде областей – воздушная тревога: Россия атакует "Шахедами"

Ряд взрывов слышали в Харькове

Воздушная тревога на территории Харьковской области прозвучала в 19:22 из-за пусков управляемых авиабомб врагом. Воздушные силы в 21:16 писали о двигавшемся в направлении области КАБ.

Позже защитники неба уточнили о движении на город. Уже через несколько минут там слышали серию взрывов, которые подтвердил городской глава Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что опасность до сих пор продолжается.

В Харькове слышны взрывы – город под атакой КАБов. Будьте осторожны – в воздухе еще КАБы,

– написал мэр.

Через какое-то время после этого руководитель ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительной информации попадание зафиксировали в Харьковском районе. На данный момент информацию о последствиях вражеских обстрелов уточняют.

Обратите внимание! Оперативно о российских атаках, тревогах и взрывах читайте в нашем телеграм-канале.