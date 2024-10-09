В Харькове раздались взрывы, враг атаковал КАБами: удар пришелся возле жилой застройки

Россияне запустили управляемые авиабомбы по Украине днем, 9 октября. В результате этого в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного, передает 24 Канал. Через мгновение эту информацию подтвердил и городской голова Игорь Терехов.

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В Харькове слышали взрывы

Воздушная тревога в Харьковской области прозвучала в 15:17. Через минуту в воздушных силах уточнили, что опасность связана с активностью вражеской тактической авиации. Там предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения. Уже через несколько минут появились сообщения о взрывах.

В Харькове были слышны взрывы,

– говорилось в сообщении.

Соответствующую информацию подтвердил и мэр: "В городе был слышен взрыв! Харьков находится под ударами КАБов. Возможны повторные пуски. Будьте осторожны", – написал он.

Он также сообщил, что дар России мог прийтись на район плотной жилой застройки. Такие данные указал и глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, экстренные службы выехали на место происшествия.

Позже Синегубов уточнил, что удар управляемой авиабомбой пришелся по открытой территории в Шевченковском районе Харькова. По состоянию на 16:00 известно, что пострадала 81-летняя женщина. Она получила легкие ранения стеклом.

Впоследствии Терехов уточнил, что в многоэтажках у места попадания КАБ в Харькове выбиты стекла. Обзор территории продолжается.

В то же время, как рассказал руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, один из ударов пришелся на Слатино. Там российская авиабомба попала в частный дом, еще не менее 10 домов повреждены.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.