Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. За мить цю інформацію підтвердив й міський голова Ігор Терехов.

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У Харкові чули вибухи

Повітряна тривога у Харківській області пролунала о 15:17. За хвилину у Повітряних силах уточнили, що небезпека пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Там застерігали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Вже за кілька хвилин з'явилися повідомлення про вибухи.

У Харкові було чутно вибухи,

– йшлося у повідомленні.

Відповідну інформацію підтвердив і мер: "У місті було чутно вибух! Харків перебуває під ударами КАБів. Можливі повторні пуски. Будьте обережні", – написав він.

Він також повідомив, що удар Росії міг прийтися на район щільної житлової забудови. Такі дані вказав й очільник ОВА Олег Синєгубов. За його словами, екстрені служби виїхали на місце події.

Пізніше Синєгубов уточнив, що удар керованою авіабомбою прийшовся по відкритій території у Шевченківському районі Харкова.

Станом на 16:00 відомо, що постраждала 81-річна жінка. Вона отримала легкі поранення склом.

Згодом Терехов уточнив, що у багатоповерхівках поблизу місця влучання КАБ у Харкові вибиті шибки. Огляд території триває

Водночас, як розповів керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, один з ударів прийшовся на Слатине. Там російська авіабомба влучила у приватний будинок, ще щонайменше 10 будинків пошкоджені.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.