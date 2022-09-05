В Харькове проведут техническую проверку работоспособности электросирен

В Харькове 7 сентября будут звучать сирены, не связанные с очередными обстрелами россиян. Харьковская ОВА стремится провести техническую проверку работоспособности электросирен.

Поэтому людей просят не паниковать и не идти в укрытие 7 сентября в 14:25. В другое время – украинцы должны реагировать на сигналы объявления воздушной тревоги.

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В Департаменте гражданской защиты ХОВА попросили жителей Харькова информировать Харьковскую городскую диспетчерскую службу по номеру 1562 об отсутствии звуковых сигналов электросирен во время проведения технической проверки в местах проживания.

Предоставленная вами информация поможет своевременно восстановить систему оповещения населения города и спасти человеческие жизни,

– отметили в Департаменте гражданской защиты ХОВА.

В Украине будут тестировать новую систему оповещений об угрозах

В Украине будут тестировать новую систему оповещений об угрозах , которая будет работать благодаря технологии Cell Broadcast. Она позволяет отправлять сообщения не через смс. Также уведомления будут поступать со звуком, даже когда он выключен на телефоне. Для получения уведомлений необходимо включить уведомление и выключить режим "в самолете".

Уже с 7 сентября начнется тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях с помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell.

Винницкой;

Волынский;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Ивано-Франковский;

Кировоградской;

Киевской;

Львовской;

Одесской;

Полтавской;

Ровенской;

Тернопольской;

Хмельницкий;

Черкасской;

Черновицкой;

Черниговской областях и городе Киеве.

"Cell Broadcast – функция сети GSM, позволяющая мобильному оператору передавать разнообразную информацию, которая может быть отображена на дисплее мобильного телефона", – пояснили в Центре противодействия дезинформации .

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