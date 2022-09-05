Тож людей просять не панікувати та не йти в укриття 7 вересня о 14:25. В інший час – українці мають реагувати на сигнали оголошення повітряної тривоги.

Важливо Як мають діяти торгові центри під час повітряної тривоги: пояснення рятувальників

У Департаменті цивільного захисту ХОВА попросили мешканців Харкова інформувати Харківську міську диспетчерську службу за номером 1562 про відсутність звукових сигналів електросирен під час проведення технічної перевірки в місцях проживання.

Надана вами інформація допоможе вчасно відновити систему оповіщення населення міста Харків та врятувати людські життя,

– зазначили в Департаменті цивільного захисту ХОВА.

В Україні тестуватимуть нову систему оповіщень про загрози

В Україні тестуватимуть нову систему оповіщень про загрози, яка працюватиме завдяки технології Cell Broadcast. Вона дозволяє надсилати повідомлення не через смс. Також сповіщення надходитимуть зі звуком навіть тоді, коли він вимкнений на телефоні. Щоб отримувати сповіщення, треба в телефоні увімкнути сповіщення та вимкнути режим "у літаку".

Вже з 7 вересня розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв'язку Київстар, Vodafone та lifecell, яка діятиме у:

Вінницькій;

Волинській;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Кіровоградській;

Київській;

Львівській;

Одеській;

Полтавській;

Рівненській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернівецькій;

Чернігівській областях та місті Києві.

"Cell Broadcast – функція мережі GSM, яка дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону", – пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Чи буде змінюватися сигнал повітряної тривоги: дивіться відео