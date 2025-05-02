Харьков атакуют вражеские БпЛА: "Шахеды" попали в нескольких районах

Харьков вечером 2 мая снова оказался под атакой вражеских БпЛА. Жители города слышали взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова. Прозвучало более 10 взрывов.

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Что известно об атаке на Харьков

В 21:31 глава Харькова Терехов сообщил, что город атакуют вражеские дроны-камикадзе. Он написал о взрывах и призвал горожан быть внимательными к своей безопасности.

Тогда же об опасности сообщили в воздушных силах ВСУ.

Внимание! Харьков! Над городом вражеский БпЛА,

– говорилось в сообщении.

О первых четырех взрывах в городе сообщила народная депутат Виктория Кинзбурская. После этого жители Харькова сообщили о еще большем количестве. Всего в этот вечер уже прогремели 15 взрывов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что по состоянию на 21:46 сообщений о пострадавших не поступало. Но в 22:10 председатель ОВА сообщил о 3 травмированных людях. Известно, что вражеские дроны попали в объекты в двух районах. На места следуют экстренные службы.

Известно, что из-за атаки пострадал многоквартирный дом, а возле него горят авто. Осколки БпЛА падали в Слободском районе.

В результате вражеской атаки на Харьков в двух районах города зафиксировано падение БпЛА. Последствия устанавливаются,

– написал Синегубов.

К слову, оперативно о тревогах, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

В этот вечер россияне также нанесли удар по Сумам.

Напомним, вечером 29 апреля россияне массированно атаковали Харьков. Больше всего пострадал Шевченковский и Слободской районы. Тогда БПЛА повредили медицинское учреждение, многоэтажку и частный дом в разных районах города. Во время той атаки в городе были пострадавшие.