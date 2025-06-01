В Харькове, Днепре, Одесской области раздаются взрывы во время ночной атаки

Ночью 1 июня харьковчане и жители других городов слышали взрывы. 24 Канал расскажет детали.

Почти одновременно с этим в Киевской области работала ПВО. Россияне атакуют Украину "Шахедами" в первую ночь лета.

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Что известно о взрывах в Харькове 1 июня

О взрыве в городе в 00:50 написали корреспонденты Суспильного.

Воздушные силы предупредили в 00:48, что на Харьков летят БПЛА.

Таким образом, взрывы в Харькове связаны с атакой беспилотниками. На момент публикации новости ни Игорь Терехов, ни Олег Синегубов, ни полиция не комментировали взрывы. Поэтому не известно, есть ли последствия или попадания во время российской атаки.

Где тревога в Украине

Россия атаковала и другие города

Кроме Харькова, взрывы раздавались в Днепре и в Одесской области. Это также связано с атакой "Шахедами".

Местные паблики сообщили, что в Днепре было несколько взрывов. Именно Днепропетровская и Запорожская области чаще всего фигурировали в отчете Воздушных сил. Россияне запустили туда много беспилотников.

Громко было и в Одесской области. Олег Кипер писал об угрозе для Измаильского района. Мониторы сообщали, что дроны кружат в акватории Черного моря.

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