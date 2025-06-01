Майже одночасно з цим на Київщині працювала ППО. Росіяни атакують Україну "Шахедами" в першу ніч літа.
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Що відомо про вибухи в Харкові 1 червня
Про вибух у місті о 00:50 написали кореспонденти Суспільного.
Повітряні сили попередили о 00:48, що на Харків летять БпЛА.
Таким чином, вибухи в Харкові пов'язані з атакою безпілотниками. На момент публікації новини ані Ігор Терехов, ані Олег Синєгубов, ані поліція не коментували вибухи. Тож не відомо, чи є наслідки або влучання під час російської атаки.
Де тривога в Україні
Росія атакувала й інші міста
Окрім Харкова, вибухи лунали в Дніпрі та на Одещині.