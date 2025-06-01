КОВА написала про роботу ППО в регіоні. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи на Київщині вночі 1 червня: що відомо

Повітряну тривогу у Київській області оголосили 31 травня о 23:42 через загрозу від ударних дронів ворога.

О 00:47 уночі 1 червня Київська обласна військова адміністрація написала у соціальних мережах про роботу в регіоні ППО.

Влада закликала людей залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про безпеку.

Цього ж вечора вибухи чули також жителі Запоріжжя, Одеської області, Дніпра та інших населених пунктів.

На момент публікації новини загроза актуальна, тривога триває у більшості областей України.

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