В Харькове раздались взрывы
Источник:Игорь Терехов
Россия вечером атаковала Харьков. Жители города слыхали звуки взрывов.
Вечером 27 января в Харькове прозвучали выбывшие. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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Что известно о российской атаке
В 19:57 на Харьковщине и еще в ряде областей объявили тревогу. Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Приблизительно в 20:00 мониторинговые каналы сообщили, что в Харьковской области раздался взрыв. В то же время Игорь Терехов сообщил о взрывах в областном центре.
Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны!
– написал городской голова.
Около 20:04 телеграм-каналы сообщили о повторных взрывах в Харьковской области.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своих соцсетях обратился к местному населению. Он призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.
Воздушные силы также сообщали, что российские оккупанты запустили с востока ракеты в направлении Полтавы и Кременчуга. Местные каналы писали, что эти ракеты пролетели транзитом через Харьковскую область. По неофициальной и предварительной информации от мониторинговых каналов, это могли быть "Искандеры".
Как россияне реагируют на обстрелы Харькова
- Россия постоянно терроризирует Харьковщину и ее областной центр. Недавно оккупанты ударили по центру Харькова, сильно повредив жилые дома, офисные помещения и другие гражданские объекты.
- После этого минобороны страны-агрессорки цинично заявило, что российские ракеты якобы попали в "замаскированные под жилые дома объекты ВСУ". Захватчики также соврали, что в одном из зданий якобы находились "иностранные наемники".
- Российская блогерка Эльвина Боровкова поддержала удары по Харькову. Более того, фанатка "русского мира" еще и публично призвала к геноциду харьковчан. Недавно СБУ объявила ей о подозрении.