В Харькове раздались взрывы

Россия вечером атаковала Харьков. Жители города слыхали звуки взрывов.

Вечером 27 января в Харькове прозвучали выбывшие. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Что известно о российской атаке

В 19:57 на Харьковщине и еще в ряде областей объявили тревогу. Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Приблизительно в 20:00 мониторинговые каналы сообщили, что в Харьковской области раздался взрыв. В то же время Игорь Терехов сообщил о взрывах в областном центре.

Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны!

– написал городской голова.

Около 20:04 телеграм-каналы сообщили о повторных взрывах в Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своих соцсетях обратился к местному населению. Он призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Воздушные силы также сообщали, что российские оккупанты запустили с востока ракеты в направлении Полтавы и Кременчуга. Местные каналы писали, что эти ракеты пролетели транзитом через Харьковскую область. По неофициальной и предварительной информации от мониторинговых каналов, это могли быть "Искандеры".

Как россияне реагируют на обстрелы Харькова